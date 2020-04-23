إيران تكشف عن خطة لإطلاق قمر عسكري اصطناعي ثان

2020/04/23 | 22:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت إيران عن خطتها لإطلاق قمر اصطناعي عسكري ثان إلى المدار، وذلك بعد إطلاقها القمر الاصطناعي العسكري الأول في تاريخها “نور” أمس الأربعاء.وقال قائد الوحدة الفضائية في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري علي جعفر آبادي اليوم الخميس، إن “قمر “نور 2″ على الطريق وخطوتنا التالية إيصاله إلى مداره حول الأرض”.وأضاف أن […]

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