2020/04/23 | 22:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي مغردا : بعض المصارف الاهلية تستنزف العملة الصعبة بمستندات مزورة في وقت لا توجد فيه فرص عمل للشباب ب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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