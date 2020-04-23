شبح الشيوعية يعود من الشرق - شادي الأيوبي

2020/04/23 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الأيوبي الإنسان أثمن رأس مال في الوجود...



(كارل ماركس).ليست صدفة إطلاقاً أن تأتي ذكرى 137 عاماً على رحيل "كارل ماركس" أعظم مفكر في التاريخ (كما وصفه رفيق دربه فريديريك أنجلز في خطاب الوداع الذي ألقاه أمام ضريحه) بعد أن توقف عن التفكير في 14 آذار من عام 1883، كما ليست صدفةً أيضاً بعد مرور 172 عاماً على ظهور "البيان الشيوعي" (طبع في شباط ونشر في آذار عام 1848)، وفي الوقت الذي ننتظر فيه الإعلان الرسمي لج ......





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