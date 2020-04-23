2020/04/23 | 22:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، استمرار كارثة صحية منذ 17 سنة متتالية.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى بشكل عام وبعقوبة على نحو خاص تفتقر لوجود مجزرة لذبح الاغنام والماشية منذ 2003 وحتى يومنا هذا اي منذ 17 سنة متتالية لافتا الى ان كل مايذبح طيلة السنوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ديالى.. كارثة صحية مستمرة منذ 17 سنة تتحمل وزرها حكومية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ديالى.. كارثة صحية مستمرة منذ 17 سنة تتحمل وزرها حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).