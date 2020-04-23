المرو: حجز 5560 عجلة ودراجة خلال اكثر من شهر

2020/04/23 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن العجلات والدراجات التي تم حجزها خلال اليوم.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لليوم الخميس كالآتي: حجز مركبات (33) حجز دراجات (19) غرامات (3727) واضافت ان “موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات من بداية الحظر في الـ17 من […]

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