كتائب حزب الله : لن نصمت على جريمة اغتيال قادة النصر من جانب واشنطن

2020/04/23 | 22:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت "كتائب حزب الله العراق" في بيان لها يوم الخميس ، أن جريمة اغتيال قادة النصر من جانب واشنطن "لا يمكن السكوت عليها"....

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