سقوط ثلاثة قذائف هاون على شمال شرق بعقوبة

2020/04/23 | 22:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الخميس، بسقوط ثلاثة قذائف هاون على ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة....

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