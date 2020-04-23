ضابطان سوريان أحدهما يخفي وجهه.. تفاصيل أول محاكمة دولية في جرائم النظام السوري

2020/04/23 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل أول محاكمة دولية في جرائم النظام السوري تمت في ألمانيا بعد مثول ضابطين سوريين أمام القضاء الألماني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

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