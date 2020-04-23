بعد ضغوط طهران .. البصرة تفتح منفذ حدودي لتوريد السلع الايرانية

2020/04/23 | 22:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت محافظة البصرة ، فتح منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران في 1 ايار المقبل لتوريد المواد الغذائية .وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قالت اليوم الخميس، انها تدرس فتح الحدود المغلقة مع الكويت وإيران،وذلك بعد تقارير تحدثت عن ضغوط مارستها إيران بشأن فتح حدودها مع العراق؛ للتخفيف من تأثير وباء كورونا والعقوبات الأمريكية عليها.وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، في تصريح تابعته " كلكامش برس " ، إنه "تمت مناقشة فتح المنافذ الحدودية المغلقة مع إيران ودولة الكويت، في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتم اتخاذ قرار بمفاتحة المحافظات التي يوجد فيها منفذ حدودي لدراسة الواقع الغذائي داخل هذه المحافظات ".وأضاف أنه "في حال توجد هنالك ضرورة ملحة لفتح هذه المنافذ ليوم واحد في الأسبوع، حسب حاجة المحافظات، سننظر في ذلك".ولفت إلى أن" هيئة المنافذ على تماس مباشر مع المعنيين في وزارة الزراعة والتجارة، من أجل تقييم الواقع الغذائي في البلد، وفي حال وجود أي نقص في المواد الغذائية سيكون هنالك قرار بفتح أحد المنافذ وبحسب طلب المحافظة".يأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن ضغوط مارستها إيران عبر تحالفات سياسية مقربة منها بشأن إعادة فتح حدودها مع العراق.وأعلن رضا رشيدان رئيس منظمة الحج والعمرة الإيراني، الأسبوع الماضي، بأن التخطيط قد بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران، بالإضافة إلى استئناف الزيارات الدينية، وهو ما رفضه مسؤولون عراقيون.

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