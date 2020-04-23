“فوربس” تكشف عن الدول الأكثر زيادة في عدد المليارديرات

2020/04/23 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت مجلة “فوربس” أن الصين والولايات المتحدة وروسيا تصدرت بلدان العالم من حيث الزيادة في عدد أصحاب المليارات خلال السنوات العشر الأخيرة.وذكرت أن الصين تشغل المركز الأول في القائمة حيث ظهر فيها 325 مليارديرا جديدا ليصل العدد الإجمالي لهم إلى 389.وأشارت إلى أنه في هونغ كونغ، زاد عدد أصحاب المليارات من […]

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