صالح والرئيس الفلسطيني يؤكدان أهمية التنسيق لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة

2020/04/23 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ونظيره الفلسيطيني محمود عباس، الخميس، أهمية التنسيق والتعاون ا...





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