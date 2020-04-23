البصرة تمدد حظر التجوال الشامل لغاية نهاية نيسان

2020/04/23 | 23:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت خلية الأزمة المحلية لمكافحة فيروس كورونا في البصرة يوم الخميس تمديد حظر التجوال الشامل في المحافظة لغاية نهاية نيسان/أبريل الجاري.

وقال رئيس الخلية محافظ البصرة أسعد العيداني في مؤتمر صحفي تابعته شفق نيوز، إن الخلية قررت تمديد حظر التجوال لغاية نهاية الشهر الجاري، عقب تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن زيادة الإصابات مؤخراً تعود لكثرة الملامسين لإصابات سابقة وهو ما استدعى إغلاق عدة مناطق للسيطرة على الوباء، موجها شكره لأبناء قضاء المدينة لالتزامهم بقرار إغلاق القضاء.

ونوه إلى أن بإمكان سكان البصرة شراء ما يحتاجونه من المواد الأساسية يوم غد لغاية الثالثة عصراً ومن ثم يبدأ الحظر الكلي.

وأضاف العيداني أنه في حال تراجع الإصابات إلى الصفر لغاية مطلع الشهر المقبل، فإن خلية الأزمة ستعمد إلى تخفيف القيود الصحية وتتخذ قراراً بتطبيق الحظر الجزئي، داعياً أبناء البصرة إلى التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأردف أنه "من المؤمل أن يعاد فتح منفذ الشلامجة (مع إيران) لاستقبال المواد الغذائية بعد رفع توصيات خلال الأيام الثلاثة القادمة".

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