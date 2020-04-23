2020/04/23 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأسماء.. محافظ واسط يعلن شمول أكثر من 5 الآف مستحق بالمنحة الشهرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/23 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. محافظ واسط يعلن شمول أكثر من 5 الآف مستحق بالمنحة الشهرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. محافظ واسط يعلن شمول أكثر من 5 الآف مستحق بالمنحة الشهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).