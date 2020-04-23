اشتباكات بين الحشد الشعبي وعناصر داعش غرب نينوى

2020/04/23 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ نينوى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تصدي قواته لتنظيم داعش جنوب غرب محافظة نينوئ.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي في لواء انصار المرجعية اشتبكو مع عناصر داعش الذين يحاولون التسلل الى قضاء الحضر جنوب غرب نينوى".

بغداد اليوم- بغداد

كشف الشيخ ضرغام المالكي احد شيوخ عشيرة بني مالك في محافظة البصرة، اليوم الخميس، الاسباب التي دفعته للتدخل بقضية خالد الحنين التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فيما اوضح اخر التطورات بشان الموضوع.

وقال المالكي، في

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل 3 عناصر من داعش وتفجير وكر يعتير مركز قيادة للتنظيم وتفكيك عبوات ناسفة، بعملية أمنية غرب محافظة نينوى.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "قيادة عمل

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، الخميس، أن الوزارة سجلت زيادة في معدلات العنف الاسري، بعد فرض حظر الشامل، في عموم البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا فيما حذر المواطنين من التجمع بعد فترة الفطور في شهر رمضان.

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