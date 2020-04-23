محافظة عراقية تقرر تقليص الدوام الرسمي في شهر رمضان

2020/04/23 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

قررت محافظة ذي قار، الخميس، تقليص الدوام الرسمي لساعة واحدة في شهر رمضان.

وقال مدير عام ...





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