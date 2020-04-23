عاجل: مصدر يوضح حقيقة ظهور فيروس كورونا جديد في المثنى

2020/04/23 | 23:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح مصدر بخلية الازمة في محافظة المثنى، اليوم الخميس، حقيقة الانباء التي تحدثت عن ظهور فيروس كورونا في المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان "توقعات طبية تشير الى ان المثنى قد تشهد ظهور فايروس كورونا نوع جديد واشد قسوة من الانواع السابقة في المحافظة والعراق كافة".





وبين المصدر، ان "الحالة الاخيرة التي سجلتها المحافظة كانت ذات اعراض اشد قوة من الحالات السابقة، وهي ربما تمثل احد انواع سلالات فايروس كورونا القاتلة الجديدة".

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