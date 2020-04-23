رئيس الجمهورية ونظيره الفلسطيني يعربان عن أملهما في تجاوز أزمة كورونا

2020/04/23 | 23:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تلقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم، خلال الاتصال، تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين و شعبيهما الشقيقين بمزيدٍ من الازدهار والتقدم".

وأعرب الرئيسان عن أملهما بأن "يتجاوز العراق وفلسطين وسائر البلدان أزمة وباء كورونا وعودة كافة الأمور إلى طبيعتها لما فيه الخير للبشرية جمعاء"، مؤكدين "أهمية التنسيق والتعاون المشترك لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة".

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