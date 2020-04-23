2020/04/23 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: تمديد الحظر الشامل الى 1 آيار وفتح منفذ مع ايران قريباً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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