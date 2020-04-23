برلمان كوردستان يستضيف وفد أربيل المفاوض مع بغداد

2020/04/23 | 23:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن برلمان إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، توجيه دعوة لوفد حكومة الإقليم المفاوض مع بغداد للحضور الى البرلمان يوم الاحد المقبل، للتباحث بشأن عدد من المسائل من بينها الاسحقاقات المالية والعراقيل التي تضعها الحكومة العراقية.

وقال عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان هيمن هورامي في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "من أجل طرح نتائج الحوارات التي أجراها وفد حكومة اقليم كوردستان بشأن الاستحقاقات المالية والعراقيل التي تضعها الحكومة العراقية واوضاع المناطق الكوردستانية المتنازع عليها ومسألة النفط، قام البرلمان بتوجيه دعوة للوفد الحكومي الكوردستاني للحضور الى برلمان كوردستان في يوم الاحد المقبل الموافق 26 نيسان الجاري لغرض التحاور والاجتماع مع جميع رؤساء الكتل البرلمانية".

وكان وفد الإقليم قد أجرى مباحثات في بغداد على مدى يومين الأسبوع الجاري بشأن التنسيق لخفض انتاج النفط استجابة لاتفاق "أوبك+" فضلا عن بحث إقامة مشروع استثمار مشترك للغاز في إقليم كوردستان وحصة الإقليم من الموازنة وملفات أخرى.

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