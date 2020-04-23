إقليم كوردستان يسجل إصابتين بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/23 | 23:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن إحدى الإصابات سجلت في السليمانية لرجل يبلغ من العمر ٣٩ عاما كان في الحجر الصحي بعد عودته مؤخرا من بريطانيا.

وأضافت أن الإصابة الثانية شخصت في محافظة دهوك لطبيب عمره ٤٥ عاما.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الإصابات الكلي بالإقليم إلى ٣٣٩ بينها ٤ وفيات و٣١٢ حالة تعافٍ.

ولم يسجل الإقليم إصابات جديدة بالفيروس على مدى ٤ أيام متتالية الأخيرة.

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