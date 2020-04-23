صحة المثنى :الحالات الاخيرة في المحافظة تعد

2020/04/23 | 23:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى قالت دائرة صحة المثنى، اليوم الخميس، انها سجلت اخطر الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.وذكر اعلام الصحة في بيان ، ان" الحالات الأخيرة التي تم تشخيصها في المحافظة، أعراضها هي الأشد وطأة، ومن أخطر الإصابات بفايروس كورونا التي اكتشفت في العراق".وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت اليوم الخميس تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي الى 1677 حالة، أما حالات الشفاء فارتفعت الى 1171 حالة وبقيت الوفيات عند 83 حالة .

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