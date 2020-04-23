2020/04/23 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلن عن ”تعاون كبير“ يوم الجمعة لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفعالة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة التي مقرها جنيف في بيان مقتضب يوم الخميس أن المبادرة مع أطراف شريكة تهدف لجعل التكنولوجيا المخصصة لمكافحة المرض ”متاحة لأي شخص يحتاجها بأي مكان في العالم“ لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويشارك في المبادرة التحالف العالمي للقاحات (جافي) ومؤسسة جيتس ومانحون كبار للمنظمة علاوة على أعضائها البالغ عددهم 194 بلدا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال في السادس من أبريل نيسان إنه يخطط للإعلان عن مبادرة لتسريع جهود أبحاث وتطوير وإنتاج الأمصال علاوة على تصميم آليات للتوزيع العادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تدشن مبادرة لمكافحة كورونا في كل مكان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تدشن مبادرة لمكافحة كورونا في كل مكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).