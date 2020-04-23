شرطة نينوى تعثر على حزام ناسف يحتوي على مواد شديدة الانفجار

2020/04/23 | 23:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الخميس، العثور على حزام ناسف يحتوي على مواد شديدة الانفجار في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تقلت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “نداءً ورد من حركات شرطة نينوى يفيد بوجود اجسام غريبة في المنطقة الجانب الايمن من الموصل القديمة قرب جامع عبدالله مكي”.واضافت “على الفور تم تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان […]

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