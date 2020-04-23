الاقلاع عن التعامل بالدولار في الاقتصاد الدولي La dé-dollarisation de l’économie mondiale - سعيد زارا

2020/04/23 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_زارا كثر الحديث مؤخرا بين الاوساط الاقتصادية و الجيوسياسية عن منعطف في العلاقات الاقتصادية الدولية بشأن مستقبل تداول الورقة الخضراء (1) و ان العالم مقبل ، كما يزعمون، على مرحلة تراجع تداول الدولار في الاقتصاد العالمي خصوصا مع صعود الصين كقوة اقتصادية و محاولتها تقويم معاملاتها مع البلدان الاسيوية بعملتها الييوان و تزايد طلب روسيا على الذهب و تقليصها من الاحتياط النقدي المقوم بالدولار و محاولتها احل ......





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