2020/04/23 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اعادة فرض حظر التجوال الكلي اعتبارا من بعد ظهر غد الجمعة وحتى الاول من ايار المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: حظر التجوال سيبدأ من بعد ظهر غد الجمعة وحتى 1 ايار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: حظر التجوال سيبدأ من بعد ظهر غد الجمعة وحتى 1 ايار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).