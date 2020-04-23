الجبوري يكشف عن الشركات الرابحة ويحدد الجهات المعرقلة لتطوير الصناعة

2020/04/23 | 23:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، تفاصيل عمل الوزارة خلال ازمة كورونا، وفيما كشف عن اسماء الشركات الرابحة في الوزارة، حدد الجهات التي تعرقل تطوير الصناعة المحلية.

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