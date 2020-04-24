2020/04/24 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار السليمانية الدولي يوم الخميس عن تلقيها إشعارا من سلطة الطيران المدني العراقي بتمديد تعليق الرحلات الجوية لغاية 22 أيار/مايو المقبل.

وقالت الإدارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنها تلقت إشعاراً رسميا من سلطة الطيران المدني بتمديد تعليق الرحلات الجوية في مطارات العراق كافة ولغاية 22 أيار/مايو المقبل.

وأشار البيان إلى استثناء رحلات الهلال الأحمر والرحلات العسكرية والمساعدات الصحية ورحلات الطوارئ من قرار تمديد التعليق.

وتابع البيان أن قرار تمديد التعليق من سلطة الطيران صدر ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية لغاية 22 أيار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية لغاية 22 أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).