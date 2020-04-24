2020/04/24 | 00:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت 41 منظمة مدنية سورية، الخميس، من وجود مخاوف على حياة 90 محتجزاً سورياً في أحد السجون التركية بولاية أورفا، بعد تفشي جائحة كورونا.وناشدت/41/ منظمة سورية في بيان مشترك، الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (41 منظمة مدنية تناشد للتحرك من أجل 90 محتجزاً سورياً في سجن تركي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (41 منظمة مدنية تناشد للتحرك من أجل 90 محتجزاً سورياً في سجن تركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).