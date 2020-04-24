2020/04/24 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتصدى لمجموعة من عناصر داعش الارهابي تحاول التسلل عبر صحراء الحضر جنوب غرب نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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