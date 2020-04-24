2020/04/24 | 00:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اندلاع حريق في شارع الكويت بالبصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اندلاع حريق في شارع الكويت بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).