القضاء يدخل على خط مواجهة كورونا!!! - رزاق حمد العوادي

2020/04/24 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رزاق_حمد_العوادي بعد ان كان مقتصرا على المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والقانونية .وباء كورونا انتقل السجال بشان كورونا الى القضاء والمناداة حاليا من عدة مراكز وابحاث دولية وقانونية امريكية برفع دعوى ضد الصين امام المحاكم الامريكية للمطالبة بالتعويضات وقد ا استندوا في اقامة الدعوى والمبررات القانونية ووفق :ـ أـ الادعاء بان الصين قامت بتطوير فيروس كورونا .ب ـ التستر على الوباء من قبل الصين وقد يكون ......





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