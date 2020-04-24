مقتل 2 من الحشد العشائري واصابة اخر بهجوم لداعش شمال المقدادية

2020/04/24 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بمقتل 2 من الحشد العشائري واصابة اخر بهجوم لداعش شمال المقدادية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عنصرين من الحشد العشائري قتلا واصيب اخر بهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية شمال قضاء المقدادية، شمال شرق بعقوبة".

واوضح المصدر أن "الاجهزة الامنية قامت بعملية تمشيط وتعقب في محيط موقع الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ نينوى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تصدي قواته لتنظيم داعش جنوب غرب محافظة نينوئ.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي في لواء انصار المرجعية اشتبكوا مع عناصر داعش الذين يح

بغداد اليوم- بغداد

كشف الشيخ ضرغام المالكي احد شيوخ عشيرة بني مالك في محافظة البصرة، اليوم الخميس، الاسباب التي دفعته للتدخل بقضية خالد الحنين التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فيما اوضح اخر التطورات بشان الموضوع.

وقال المالكي، في

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