2020/04/24 | 00:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مناشدتهم، محافظ البصرة، سنسهل إجراءات وصول الطفل إلى أهله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 00:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مناشدتهم، محافظ البصرة، سنسهل إجراءات وصول الطفل إلى أهله) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مناشدتهم، محافظ البصرة، سنسهل إجراءات وصول الطفل إلى أهله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).