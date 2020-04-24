تحليل أكل الميتة للإضطرار السياسي..!

2020/04/24 | 00:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيب العراقي يروي لنا التاريخ الإسلامي، أن (أبي قلابة الجرمي) وهو من التابعين توفي سنة 104 هـ، أريد به على قضاء البصرة فهرب إلى اليمامة‏,‏ فأريد على قضائها فهرب إلى الشام، فأريد على قضائها‏,‏ وقيل‏:‏ ليس ها هنا غيرك قال‏:‏ فانزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مثلي مثل سابح وقع في البحر فسبح يومه‏,‏ فانطلق […]

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