حتى بعد استقالته، يخافون من كفائته

2020/04/24 | 00:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم الخزعلي..ردا على بعض من لا يكتب الا مشاعر الكراهية، ان عبد المهدي انزه من كثير من السياسيين وشيعة لندن الذين دمروا البلد لأربع او خمس دورات متتالية، فهو لم يكن متكالبا على المناصب كالاخرين.قدم استقالته عندما كان وزيرا للنفط، وما ادراك ما النفط والعقود والاتفاقيات الخفية التي كانت تعقد في لبنان ممن سبقوه […]

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