الدوري الاسباني يستعد للعودة قريبا

2020/04/24 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت التقارير الصحفية، عن إعلان هيئة الرياضة في إسبانيا بإرسال الضوابط الصحية للأندية تمهيدا للعودة للتدريبات ومن ثم استئناف بطولة الليغا.

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