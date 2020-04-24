قيادة القوات المشكلة من قبل الغتبات المقدسة تعلن انتقالها من هيئة الحشد

2020/04/24 | 00:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتَيْ -الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية، ذات الارقام الإدارية ( ٢،١١،٢٦،٤٤) انتقالها من هيئة الحشد الشعبي.

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