يوميات الحجر (14) وجها لوجه - الجزء 2 - حكيمة لعلا

2020/04/24 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكيمة_لعلا ساد الاعتقاد عند جل المغاربة بأن الحجر الصحي الإجباري هو حل كفيل بإنهاء مشكل الفيروس نهائيا.



فبالرغم من كل الشروح التي تناولت المراحل التي تمر منها العدوى بالفيروس للوصول إلى ظهور المرض، والتي حددها المختصون في أربعة عشر يوما على الأقل، يبقى هؤلاء متشبثين بفكرة أن الحجز الصحي الإجباري هو الخلاص من الوباء وكفيل لوحده بالقضاء عليه.من هنا ظلوا يؤكدون عليه وعبر الكثير عن هذه الرغبة بجملة "الا ماد ......





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