2020/04/24 | 01:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات العتبات تصدر توضيحا بشأن انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/24 | 01:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات العتبات تصدر توضيحا بشأن انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات العتبات تصدر توضيحا بشأن انفكاكها عن هيئة الحشد الشعبي (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).