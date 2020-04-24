عاجل: ذي قار: تحرير فتاة مختطفة من اصول كويتية واعتقال الخاطفين: احدهم ضابط

2020/04/24 | 01:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر امني مطلع بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن تنفيذ القوات الامنية عملية نوعية انتهت بتحرير فتاة مختطفة في القضاء.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان " الاجهزة الامنية في ذي قار تمكنت من تنفيذ عملية نوعية انتهت بتحرير فتاة من اصول كويتية مختطفة في قضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة "، لافتا الى انه " تم اعتقال الخاطفين وعددهم اربعة اشخاص".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القوات الامنية احد الضباط العسكريين المشتركين بعملية الخطف في القضاء "، مشيرا الى ان "الخاطفين هم على صلة بالفتاة المختطفة ".

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