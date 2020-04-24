ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان ويشدد على أهمية الصلاة في زمن كورونا الصعب

2020/04/24 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال ترامب في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني: "لقد رأينا خلال الأشهر الماضية مدى أهمية قوة الصلاة في الأوقات الصعبة، واليوم مع بداية شهر رمضان، فأنا أدعو أن يجد أولئك الذين يحتفلون بهذا الوقت المقدس الراحة والطمأنينة في إيمانهم".

وأضاف: "بالنسبة للملايين في جميع أنحاء العالم، يعتبر هذا الشهر الكريم فرصة لتجديد إيمانهم وتقويته من خلال الصيام بشكل صارم والصلاة بإخلاص والتأمل وقراءة القرآن وأداء الأعمال الخيرية".

وتابع: "هذه الأعمال تتماشى بشكل وثيق مع القيم العالمية التي تعززها العقيدة الإسلامية، في السلام والرأفة وحب الآخرين واحترامهم"، متمنيا "رمضانا مباركا" للمسلمين.

بغداد اليوم-متابعة

حث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، المزارعين، الخميس، على الإفطار خلال شهر رمضان، ثم قضاء أيام الصيام لاحقاً للحفاظ على صحتهم وإنتاجيتهم أثناء تفشي وباء كورونا.

ولم تسجل طاجيكستان أي إصابات بالفيروس، لكنها أغلقت الحدود واتخذت

بغداد اليوم-متابعة

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة طالبت الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية للأبد، مشيرا إلى وجود صلة بين تلك الأسواق وانتشار الأمراض حيوانية المنشأ.

وقال بومبيو في بيان في وقت متأخر مساء الأربعاء:

بغداد اليوم- متابعة

دعا وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي، الخميس (23 نيسان 2020) منظمة الصحة العالمية لأداء دور مؤثر في كسر "الحظر الظالم" الذي يضغط كحلقة ضيقة على اقتصاد وصحة الشعب الايراني.

وقال نمكي حول القضايا

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