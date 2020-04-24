شخصية وهمية انصهرَت في المجتمع العراقي لسنوات: من هي سارة مارتن؟

2020/04/24 | 01:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة مارتن، شخصية تعايشت مع المجتمع العراقي عبر الواقع الافتراضي وتعايش معها، كانت الانطلاقة من حسابها في “فيسبوك”، حتى انصهرت وسط المجتمع الذي بات يعتبرها شخصية مهمة وعامة.امتلكت آلاف المتابعين على حسابها، وتدّعي أنها…

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