الكاظمي يفقد مؤيديه تدريجيا

2020/04/24 | 01:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضياء ابو معارج الدراجي..ان تشكيل الحكومة العراقية لا يعتمد على اختيار الرئيس المكلف وانما يعتمد على اختيار الكتل التي تشكل مجلس النواب الحالي وكل كتلة او حزب او تيار لديه شركاء من قوى سياسية اخرى تتطابق بالمصالح وتختلف بالرؤى لذلك عند عرض اسم الكاظمي كبديل للتخلص من مأزق الزرفي كان لكل كتلة شروط لتقبل […]

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