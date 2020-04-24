مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم لـ'داعش' في ديالى

2020/04/24 | 01:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بصد هجوم "داعش" شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الحشد العشائري صدت هجوماً شنه عناصر بتنظيم داعش في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى "مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة آخر جراء صد الهجوم".

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