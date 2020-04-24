كيف تم تصوير برنامج رامز الجديد في ظل كورونا؟

2020/04/24 | 01:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة “MBC”، على التساؤل الذي يطرحه الكثير حول كيفية تصوير برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” في دبي مع توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا المستجد.وقال حايك في حوار مع صحيفة “الخليج”، إنه قد تم تصوير معظم الحلقات قبيل انتشار الجائحة العالمية.وأضاف حايك أن “هذا النوع من […]

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