تعرف إلى أغلى عشر قطع بيعت في المزادات

2020/04/24 | 01:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول المزادات العالمية مئات الملايين من الدولارات لقاء بيع قطع نادرة كالآثار القديمة، لكن الكثير من المال يدفع لارتباط القطع بمشاهير من رسامين وممثلين ومغنين ورياضيين.هذه قائمة بأغلى القطع التي بيعت في تاريخ المزادات، أعدتها مجلة “تايم” الأميركية.أغلى لوحة بيعت لوحة “عارية وأوراق خضراء وتمثال نصفي” للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، في […]

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