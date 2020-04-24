2020/04/24 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المسؤولون في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا إلى تناول المكملات الغذائية من “فيتامين د” لتعزيز مناعتهم، خاصة للملازمين في منازلهم بسبب إجراءات الإغلاق والحجر الصحي جراء تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.وقالت كبيرة أخصائيي التغذية في هيئة الصحة العامة في إنجلترا، أليسون تيدستون، إن الناس قد لا يحصلون على حاجتهم الكاملة من “فيتامين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدعو لتناول فيتامين (د) خلال فترة الحجر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدعو لتناول فيتامين (د) خلال فترة الحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).