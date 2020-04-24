دول اعلنت رمضان السبت

2020/04/24 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدة دول إسلامية عدم ثبوت رؤية شهر رمضان، ليكون يوم السبت اول أيام رمضان.** إيران أعلن عضو لجنة الاستهلال علي رضا موحد نجاد، أن “بعد غد الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان في إيران”.** باكستان أعلنت باكستان رسميا أن “الجمعة […]

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