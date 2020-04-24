تفشي كورونا في طهران مجدداً بعد رفع القيود

2020/04/24 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، اليوم الخميس، من أن اعتماد نهج رفع القيود قد أدى إلى تفشي الوباء في العاصمة مجدداً.وأكد زالي، في تصريحات للصحافيين، أن عدم مراعاة التباعد الاجتماعي وتخفيف الكثير من القيود التي كانت المفروضة على حركة المرور ستبعث برسالة خاطئة إلى الناس، مما يجعلهم يعتقدون […]

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