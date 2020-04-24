تطبيقات تساعدك على متابعة حالتك الصحية خلال الصيام

2020/04/24 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض معظم المسلمين حاليا تجربة صيام استثنائية خلال شهر رمضان، نظرا لما يجري في العالم من إجراءات استثنائية مرتبطة بتفشي جائحة كورونا المستجد.ونظرا لأن معظم الدول الإسلامية سيخوض فيها المسلمون تجربة الصيام لساعات طويلة فإن هناك حاجة لمتابعة تطورات الحالة الصحية باستمرار، حتى لا يصاب شخص بمكروه وسط تلك الحالة الاستثنائية من تفشي الوباء.[…]

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